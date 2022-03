Aumento da passagem: ônibus já circulam com tarifa de R$ 4 na Grande Belém nesta segunda (28/03)

O novo valor da tarifa de ônibus de Belém já está em vigor nesta segunda-feira (28). Agora os passageiros pagam R$ 4 pela passagem inteira e R$ 2 pela meia-passagem. O reajuste foi autorizado pelo prefeito Edmilson Rodrigues na última sexta-feira (25), com uma proposta bem abaixo do solicitado pelos empresários do setor (R$ 5,12) e do valor aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes (R$ 5,01).

Esse reajuste, no entanto, foi anunciado junto a outras medidas, como a licitação do transporte público de Belém. Esse processo é mencionado há mais de 15 anos, mas sem nunca ter tido avanços significativos. O prefeito garante que em 60 dias, ou seja, até maio, o edital de abertura da licitação estará pronto.

Apesar do aumento, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Beém (Setransbel) não ficou satisfeito com o valor que é cerca de 31% abaixo da proposta original. Num posicionamento recente, a entidade patronal avisa que a manutenção do sistema está prejudicada e pode resultar na redução da frota circulante. A passagem estava congelada há três anos.

Além da insatisfação do Setransbel, movimentos sociais também reagiram ao reajuste já em vigor, mas por outro motivo: não queriam nenhum aumento. Ao menos duas manifestações estão sendo convocadas para esta segunda-feira (28).