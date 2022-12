LBV entrega 1.350 cestas de alimentos e brinquedos a famílias em vulnerabilidade social

A campanha Natal Permanente da Legião da Boa Vontade (LBV) - Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, em funcionamento há 72 anos no Brasil, concretiza a entrega de 1.350 cestas de alimentos e brinquedos para famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar na Região Metropolitana de Belém, beneficiando a cerca de 5.400 pessoas. Este ano, a iniciativa tem como tema "Juntos para vencer a fome!". A entrega dos donativos começou no dia 15 deste mês, e nesta quinta-feira (22) foram entregues 114 cestas e brinquedos na sede da Escola de Educação Infantil Jesus, da LBV, no bairro de Batista Campos, na capital paraense.

VEJA MAIS

Para esta sexta-feira (23), estão programadas 150 cestas e brinquedos para serem entregues no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Ananindeua.

A festa solidária no Natal da LBV conta com a ação de parceiros, entre doadores pessoa física e jurídica. A entrega das cestas básicas e brinquedos começou às 9 horas nesta quinta-feira (22), com a apresentação de um coral natalino reunindo crianças atendidas pela Legião e uma prece. Em seguida, em clima natalino, começou a distribuição dos itens às famílias.

Fome

Sueli Santos, 53 anos, moradora do bairro da Condor, compareceu à Escola da LBV, junto com a filha Siane Santos, de 5 anos de idade. Sueli trabalha com aula de reforço, e disse que "essa cesta básica contribui muito com o nosso Natal, porque do jeito que a situação está, passando por toda essa dificuldade, vai ajudar muito, muito, muito", declarou. Ela disse gostar muito do ensino que a filha Siane recebe: "Ela está se desenvolvendo muito aqui, na escola".

Segundo o gestor administrativo da LBV em Belém, Ilton Martins, o fundador da Legião, Alziro Zarur, criou a campanha Natal Permanente, com que a solidariedade para com as pessoas mais necessitadas fosse algo real ao longo dos 365 dias do ano. "A fome é diária e há outras necessidades, e, então, a LBV faz esse acolhimento das famílias em vulnerabilidade social". como destaca Ilton Martins.

Ilton Martins: solidariedade todos os dias (Ivan Duarte / O Liberal)

Na Escola da LBV na travessa Padre Eutíquio, em Batista Campos, funciona a educação infantil em tempo integral que atende a 120 crianças. Meninos e meninas recebem o ensino e dispõem de quatro refeições ao dia, e as famílias recebem orientações sobre aspectos do convívio entre pais e filhos por parte da instituição.

Natal garantido

Receber uma cesta básica e um brinquedo para a filha de 6 anos foi um momento emocionante para o motorista profissional Sandro Amaral, 42 anos, que mora no bairro Guamá e está desempregado há um ano e seis meses. "Essa ajuda da LBV é muito importante, porque este é um momento em que todos estão passando por necessidade, e esta cesta vem para agregar e ajudar nossa família, já o nosso Natal, porque falta o básico, e ainda tem o brinquedo com o que a nossa filha se sente prestigiada em ganhar um brinquedo de Papai Noel", ressalta Sandro.

No Brasil, a LBV vai entregar 50 mil cestas de alimentos em mais de 250 localidades nas cinco regiões do país. Quem quiser colaborar com a ação pode acessar o site www.lbv.org.br ou fazer uma transferência bancária pela chave pix: e-mail pix@lbv.org.br ou ligar para 0800 055 5099. Informações podem ser obtidas em @LBVBrasil no Instagram ou no Facebook.

Confira a programação de entrega de cestas de alimentos e brinquedos em Ananindeua

Quantidade: 150 cestas

Data: 23 de dezembro (sexta-feira)

Horário: às 9h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Avenida Cláudio Sanders, 172, Centro — Ananindeua