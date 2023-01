Justiça proíbe trios elétricos, torcidas organizadas e aparelhagem durante Carnaval de Mosqueiro

Três atividades foram proibidas durante o Carnaval — que, este ano, será de 19 a 22 de fevereiro — no distrito de Mosqueiro, em Belém. Entre as proibições estão: trios elétricos, a presença de torcidas organizadas de clubes de futebol em blocos ou desfiles de carnaval, além da realização de festas de aparelhagens na orla. A determinação partiu do Fórum Distrital de Mosqueiro (1º grau), vínculado ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em portaria assinada na última segunda-feira (30) pela juíza Maria das Graças Alfaia Fonseca, do Juizado da Infância e da Juventude de Mosqueiro.

Em nota enviada à reportagem, o TJPA detalhou que "conforme a portaria, o carnaval não está proibido na ilha. As proibições estão elencadas em três atividades do documento". A portaria detalha, ainda, que esta foi uma medida para “regular a presença de crianças e adolescentes em quaisquer atividades e locais públicos, visando sua integral proteção". O documento destaca também que, durante a festa na ilha, mais de um milhão de pessoas circulam pelo local. Logo, isso torna impossível a fiscalização da presença de crianças e adolescentes em atividades como trios elétricos, festas de aparelhagens na orla e outros.

A decisão da juíza, conforme aponta o documento, descreve que compete a Justiça da Infância e Juventude, a teor do artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, regular, através de Portaria, presença de crianças e adolescentes em quaisquer atividades e locais públicas, visando a sua integral proteção.

