Micareteiros estão prontos para vestir os abadás em 2023

Faltam 10 dias para começar o pré-carnaval em Belém. Os bloquinhos se preparam para ‘saírem nas ruas’ e os micareteiros estão prontos para seguirem o swing da música. Quem já carimbou o seu passaporte para pelo menos quatro blocos dessa folia foi Priscila Risuenho.

A micareteira soma mais de 10 anos pulando ao som de muita música baiana. E como boa foliã, ela guarda recordações, não só na memória, de toda micareta que vai. São dezenas de blusas guardadas em uma mala, lá estão as lembranças mais especiais de Priscila pelo Brasil. “Lavo eles pelo menos duas vezes no ano”, conta a foliã.

Ao lado do marido, ela se prepara para mais um Carnaval em Salvador, mas antes disso, ela faz o esquenta no pré-carnaval em Belém.

Diferente de algumas pessoas que apostam na customização de abadá, Priscila foca no brilho, já que depois as peças vão entrar para a sua coleção. “Te confesso que não sou muito apegada a customização mas já fiz algumas coisas sim. Mas sou básica. Mas adoro um glitter”, disse.

Foi usando abadá que Priscila viveu os momentos mais felizes da sua vida. Foi exatamente com esse look que ela conheceu seu marido Fábio, atrás do trio do Pimenta Nativa, no CarnaBragrança, em Bragança, nordeste paraense, que iniciou-se esse amor, há 17 anos.

Foi também com abadá que ela foi pedida em casamento. “São as lembranças de momentos felizes. Conquistas pessoais, tenho uma história com meu marido também. Ficamos noivos lá em Salvador. Além disso formei grandes amizades em micaretas com pessoas que são importantes na minha vida até hoje”, relembra a foliã.

E mesmo que o look do seu casamento não tenha sido abadá, tinha música baiana por lá. Em 2023, o casal completa 10 anos de casado e a comemoração será: presença em 10 micaretas pelo Brasil.

“Em junho é a data oficial, o nosso presente será esse, não sei se vou conseguir, mas até o momento a programação é Carnaval em Salvador, Fortal, Carnatal e o Vumbora Pro Mar com Bell Marques, que é um cruzeiro no fim do ano. Vou tentar fazer essa jornada em 2023”, antecipa Priscila.

Como tanto sangue micareteiro correndo nas veias, a foliã já tem algumas coisas planejadas, como as suas economias e as férias em conjunto com o seu marido. “Esse ano, com o retorno do Carnaval de Salvador conseguimos deixar tudo pago, já que o evento foi adiado por dois anos. Então, está todo mundo na expectativa e a parte boa é que somos um grupo de amigos, com umas dez pessoas, que sempre está junto nesses eventos. Tem uma galera que vai estrear no Carnaval, e modéstia à parte, nós somos um casal muito de boa, muito incrível e com diversão real. Se não for para ser divertir melhor nem ir, porque é um investimento alto para não ser bom, para não ser feliz”, finaliza Priscila.



