Circuito do pré-Carnaval da Cidade Velha segue indefinido

O pré-Carnaval da Cidade Velha, em Belém, inicia sua temporada no dia 14 de janeiro de 2023. Com uma agenda vasta de bloquinhos, muitos deles saem com trios elétricos nas ruas do bairro, antes de migrarem para as festas fechadas. A programação é para que o público possa pular a folia sem a necessidade de comprar de abadás ou entradas para os shows indoors.

Para quem ainda não curtiu o pré-Carnaval da Cidade Velha, a dinâmica é: os blocos saem nas ruas aos sábados e domingos, há cerca de um mês do Carnaval. Muitos fazem o circuito de rua, depois migram para os locais fechados, onde as festas continuam. Essa folia nas ruas já teve dois circuitos: o da Tamandaré e pelo centro histórico, o que gera algumas opiniões adversas, já que é necessário preservar o local.

A indefinição sobre a festa na rua segue, já que a Liga dos Blocos da Cidade Velha, a Prefeitura de Belém e os órgãos competentes ainda não conseguiram bater o martelo sobre o trajeto. Com essa indefinição, os donos dos blocos estão migrando seus eventos para outros lugares e muitos já estão se organizando para não saírem nas ruas.

“Tem sido um desafio. Acabou ficando muito apertado o calendário devido às eleições e Copa do Mundo. Por esse motivo, não acredito em descaso. Houveram duas reuniões onde apresentamos nosso calendário e estamos aguardando a com todos os órgãos competentes, tanto da Prefeitura, quanto do Governo do Estado, para oficializarmos as datas”, disse Nazza Júnior, Diretor de MKT da Liga dos Blocos, e sócio dos blocos da Pump e Amor de Carnaval.

“Sobre o percurso de rua, nossa expectativa é com a volta para o circuito anterior pelas ruas da Cidade Velha como plano A e como segunda opção o Circuito na Av. Tamandaré”, acrescenta.

Quem vai abrir o pré-Carnaval da Cidade Velha este ano é o ‘Bloco do I Love’. No domingo, dia 15, a programação prevê o I Love Pagode ‘puxando o trio’. Na festa fechada, terá a atração nacional Gaab. “A programação está pronta e tudo certo, só estamos aguardando a definição se vai rolar trio na rua ou não, caso não haja, vamos fazer indoor”, explicou Márcio Corrêa, sócio do bloco.

Neste final de semana, o ‘Bloco Kalango’ (com Ricardo Chaves, Saulo e Chiclete com Banana), que faz parte da Liga dos Blocos da Cidade Velha, será dia 14, porém, ele vai ocorrer no Circuito Marine este ano. Neste dia também terá o ‘Bloco da Pump’, que migrou para o Music Park Arena. As atrações são: Querox, da Alemanha; Groove Delight; Flakke; Daft Hill; Gullyt; Maximize; e Gustavo C.

Na semana seguinte, é a vez no ‘Não Era Amor’, que trará Salgadinho e Thiago Martins, só para o circuito indoor. No dia 28, é o ‘Amor de Carnaval’, que também não irá às ruas, e tem como atração a banda Fica Comigo e o DJ Mike Just, ambos do Rio de Janeiro.

O ‘Bloco do Trio’, que tem como atração a MC Danny, aguarda para as definições, já que é um bloco que sai nas ruas.

“No caso do Amor de Carnaval, saímos na rua somente se o percurso voltar para o modelo anterior, pois para 2023 nosso baile de carnaval será no Açaí Biruta e não faz sentido pra gente se o percurso for na Tamandaré, ficando longe e desconexo de onde ocorrerá o baile. E o Bloco da Pump vem em um formato inédito e ousado. Também em local novo. No Music Park + Prime Hall que batizamos de Music Park Arena”, finaliza Nazza.