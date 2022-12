Prefeitura de Belém publica o Edital do Carnaval 2023

O carnaval de Belém voltará às ruas após dois anos de pandemia, em fevereiro de 2023. A Fundação Cultural de Belém (Fumbel) lançou nesta quarta, 14, o edital do concurso das escolas de samba do município, que reúne também as diretrizes e regulamentos do concurso. As escolas de samba da capital paraense e seus distritos poderão se inscrever a partir desta quinta-feira, 15, até o próximo dia 30 de dezembro. Haverá subvenção da Prefeitura de Belém para as agremiações.

Confira o edital aqui.

As novas diretrizes gerais do carnaval foram debatidas com representantes das agremiações carnavalescas e terão validade até 2027. Os regulamentos dos concursos das escolas de samba e blocos carnavalescos também trazem novidades, como a unificação das regras no centro de Belém e nos distritos, e a volta dos desfiles de blocos como grupo unificado na Aldeia Cabana.

No primeiro Carnaval depois da pandemia, o objetivo da prefeitura é promover um evento descentralizado e democrático com várias programações distribuídas pelos bairros e distritos da cidade.

"O edital do Carnaval da Fumbel visa, sobretudo, fazer com que atividades da cultura popular ganhem as ruas e possam cada vez mais abrilhantar a cultura de Belém e festejar a nossa história", declara o presidente da Fumbel, Michel Pinho.

Desfiles e apuração

Entre os dias 10 e 17 de fevereiro, a Aldeia Cabana vai receber os desfiles das escolas do primeiro, segundo e terceiro grupos de Belém. A ordem de cada agremiação já foi oficializada. Confira aqui.

O desfile das escolas de samba de Mosqueiro será no dia 19 de fevereiro; em Icoaraci, no dia 20; e em Outeiro, no dia 21.

A ordem das apresentações dos blocos também já foi divulgada. Confira aqui.

A apuração do concurso acontecerá nas seguintes datas: Das escolas de samba de Outeiro será no dia 22 de fevereiro; de Icoaraci em 23; de Mosqueiro em 24; e dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Belém do 1º, 2º e 3º grupos, no dia 25.