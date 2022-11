Carnaval 2023: Prefeitura de Belém confirma retomada de desfiles após reunião com escolas de samba

A Prefeitura de Belém confirmou, nesta quinta-feira (10), que a capital vai retomar os desfiles de carnaval em 2023. Os últimos detalhes foram discutidos numa reunião com representantes das escolas de samba, na tarde desta quarta-feira (9). Um documento com sugestões da comunidade carnavalesca belenense foi entregue à Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). Os desfiles devem ocorrer entre os dias 10 e 12 de fevereiro, na Aldeia Cabana.

O documento e as sugestões foram enviados ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Jamil Mouzinho, diretor-geral da Fumbel, explicou que a reunião era necessária para ouvir as agremiações participantes. "Essa prática é importante para que realizemos um desfile dentro de uma discussão ampla com os envolvidos no segmento e para chegar a um consenso para o Carnaval 2023", destaca Jamil.

“Essa reunião foi de suma importância para a celeridade do carnaval e as escolas de samba vão fazer um grande espetáculo novamente”, declarou o presidente da ESA, Paulo Roberto Pinto.