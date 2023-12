Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Síntese da Biodiversidade Amazônica é lançado na UFPA

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Síntese da Biodiversidade Amazônica (INCT-SinBiAm) foi lançado na manhã desta segunda-feira (11), no Auditório Arlindo Pinto do Instituto de Ciências Biológicas, no Setor Básico do Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. Trata-se de importante rede de pesquisa sobre biodiversidade amazônica, envolvendo tanto pesquisadores quanto membros de comunidades indígenas e tradicionais. Entre os objetivos estão o fortalecimento da rede de pesquisas e, também, integrar a ciência com a sociedade.

O reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, participou do evento. “A área de biodiversidade é central para o conhecimento da nossa riqueza da Amazônia e pouco sabemos sobre toda essa riqueza. Esse INCT é um esforço de trabalho em rede com pesquisadores de várias instituições da região que já acumulam um conhecimento da biodiversidade amazônica que terão agora a possibilidade de integrar esses conhecimentos e ir à frente, ir adiante, produzindo um saber novo sobre essa biodiversidade amazônica”, afirmou.

Ele explicou que o evento inicia um trabalho que tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, financiando as atividades de pesquisa desse grupo e tirando proveito desse grande potencial que temos de pesquisa na Amazônia. “É um trabalho central para as instituições, como deve ser para toda a sociedade da região”, afirmou.

Leandro Juen, professor da UFPA e coordenador INCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, disse que que o objetivo desse programa é aumentar o conhecimento da biodiversidade na Amazônia.

"Um dos grandes problemas que a gente tem para conservar, porque o conhecimento é muito fragmentado ainda. Ou ele não está organizado em grandes bases de dados. E para qualquer análise de grandes padrões, para a gente entender como está distribuído e como as alterações ambientais afetam esses padrões, é essencial a gente fazer essas análises de grande escala. E sempre pesquisa colaborativa. O Symbian, hoje, envolve 32 instituições, sendo 15 localizadas na Amazônia", detalha.

Programação de lançamento

De 11 a 13 de dezembro de 2023, na UFPA, será realizado o evento de lançamento do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Síntese da Biodiversidade Amazônica (INCT-SinBiAm). O Instituto se constrói a partir da rede colaborativa e esforços de pesquisa desenvolvidos por meio do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (Sinbiose), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Inspirado na estrutura do SinBiose, o INCT-SinBiAm organizou diferentes grupos de trabalho atuando em pesquisas de síntese com foco na biodiversidade e na integração Ciência-Sociedade, no contexto do bioma Amazônia.