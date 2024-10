Instituto Dea Maiorana e Governo do Pará promovem curso de Empreendedorismo Feminino e Gastronomia

A Usina da Paz Cabanagem, em Belém, recebeu, nesta quinta-feira (24/10), o encerramento do curso "Mana Pasta, Donna Massa". O evento, promovido pelo Instituto Dea Maiorana, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), garantiu às participantes, a realização de cursos de empreendedorismo feminino e gastronomia amazônica.

Desde o último dia 15 de outubro, as mulheres inscritas, atendidas pela Usina da Paz, puderam ampliar seus conhecimentos na busca por oportunidades de trabalho e renda, com estímulo de habilidades em gastronomia e gestão de pequenos negócios. A programação contou com a participação de profissionais renomadas da culinária paraense e proporcionou um verdadeiro intercâmbio de experiências e conhecimentos com a comunidade.

Para a empreendedora Kátia Ferreira, uma das participantes do curso, ela que é dona de um Ponto de Açaí no bairro da Cabanagem, o evento foi uma oportunidade de agregar conhecimento e qualidade ao seu negócio.

"Aqui eu pude me aperfeiçoar no tratamento aos meus clientes, para ganhar mais e aumentar meus lucros, além de adquirir outros conhecimentos em gastronomia. São cursos que eu nunca tive a oportunidade de fazer, agora estou tendo de graça. Foi uma mão na massa. Uma oportunidade muito boa e vai me ajudar bastante", declarou.

Outra participante do curso foi a dona de casa Jocimeiri Ribeiro, também moradora da Cabanagem, que encontrou no curso uma nova oportunidade de renda. "O curso serviu para eu me empoderar. Além da gastronomia, uma área em que quero trabalhar, também aprendemos empreendedorismo, para aprender a vender os nossos produtos. É um curso muito importante porque estão olhando com carinho para nós, mulheres da comunidade", disse.

A presidente do Instituto Dea Maiorana, Rosângela Maiorana, pontuou a importância do empoderamento feminino e celebrou a parceria com o Governo, por meio das Usinas da Paz. "A palavra que melhor representa este curso para as mulheres é Liberdade. Liberdade de escolha, financeira, de fazer o que elas quiserem. E a gente está apenas facilitando isso, porque elas já têm um potencial incrível. Aqui na Usina, temos toda a estrutura necessária. É um espaço super adequado e esta é uma parceria fantástica", destacou.

Culinária Amazônica

Durante o encerramento da programação, o público participante pôde participar de uma aula gastronômica especial com a preparação de massas e a participação da chef paraense Angela Sicília.

"A programação visa treinar as mulheres e prepará-las para o mercado de trabalho. É uma satisfação poder estar mostrando novos sabores e, principalmente, novas misturas. Elas estão todas empenhadas em aprender e reproduzir, que é o mais importante. Este trabalho é extremamente importante, porque a gente sabe o quanto as comunidades precisam desse suporte e dessa renovação para que elas possam enxergar que existe mercado, que tem como trabalhar, que tem como criar e alimentar negócios".

Oportunidade

Além das atividades preparatórias disponibilizadas durante o curso, as participantes também vão ter a oportunidade de expor seus conhecimentos no evento Italia Mia, que acontece entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, em Belém.