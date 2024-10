Alunos se formam em curso de capacitação gratuita em Usinas da Paz em Belém

Na última terça-feira (1º), cerca de 104 alunos receberam seus certificados do curso de Auxiliar Administrativo e Formação Profissional e Cidadania realizado na Usina da Paz do Jurunas/Condor, em Belém. A iniciativa, promovida pelo governo do Estado do Pará, capacita moradores da comunidade, oferecendo qualificação técnica e promovendo cidadania e desenvolvimento pessoal e profissional, informou a Agência Pará.

Entre os que concluíram o curso nesta semana, está a dona de casa Silvia Santos, de 50 anos. Segundo ela, enquanto estudava, descobriu um potencial que acreditava que não tinha mais, devido à idade.

“Achava que já não tinha mais chance, tinha medo de começar de novo, mas vi que ainda tenho muito a oferecer”, contou Silvia. “Chamei minha filha para fazer comigo e ela gostou tanto quanto eu. Agora criei coragem e já estou ansiosa para colocar em prática o que aprendi com a ajuda da minha filha”, concluiu a dona de casa.

Estudando junto com a mãe, Thaís tem 32 anos e é formada em Educação Física. Ela disse que viu no curso uma oportunidade de se reaproximar do mercado de trabalho. “A Usina tem ajudado muito, principalmente, quem não pode pagar por um curso de qualificação. Fazer isso ao lado da minha mãe e compartilhar as mesmas experiências, foi incrível”, destacou.

Silvia Santos e sua filha, Thaís, concluíram o curso juntas (Foto: Ascom ParáPaz)

Segundo o coordenador geral da UsiPaz Jurunas/Condor, Lucas Carneiro, essas iniciativas ajudam a reduzir o desemprego, capacitando pessoas de diversas idades e perfis e fortalecem a cidadania ao proporcionar conhecimento sobre direitos e deveres. “Muitas pessoas chegaram aqui sem experiência e saíram com novas oportunidades”, ressaltou ele.

A professora Roseli Oliveira, que ministrou os dois cursos e acompanhou a turma, relatou: “Muitas pessoas chegaram aqui sem experiência e saíram com novas oportunidades”. De acordo com ela, mais de 400 pessoas já foram capacitadas pelo curso e a maioria está empregada. “ Estamos de portas abertas para mais turmas”, celebrou.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)