Curso Livre de Alemão na UFPA: turmas são presenciais e on-line; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Alemão (CLA) ofertado pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas (Falem) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O curso tem o objetivo de oportunizar o aprendizado da língua alemã como uma língua estrangeira para alunos da UFPA e para a comunidade externa. Com vagas para turmas presenciais e on-line, as inscrições para o Curso Livre de Alemão seguem até o dia 20 de março e podem ser feitas no site da Fadesp. São ofertadas 200 vagas para este semestre.

Com duração total de seis períodos letivos, o que corresponde a seis níveis de proficiência, o Curso Livre de Língua Alemã é ofertado na UFPA desde o surgimento da Casa de Estudos Germânicos (CEG), em 1968. Hoje, já sob a responsabilidade da Falem, o CLA foca no desenvolvimento de quatro habilidades básicas: compreensão, escrita, leitura e produção oral. Os cursos presencial e/ou on-line terão, no mínimo, 13 alunos e, no máximo, 20. Para este primeiro semestre de 2024, serão ofertadas sete turmas:

• Duas turmas presenciais do nível 1, uma com aula às terças e quintas, das 14h às 16h, e outra com aula às quartas e sextas, das 16h15 às 18h15.

• Enquanto a turma de nível 2 presencial terá aula quarta e sexta, das 14h às 18h.

• Já as turmas do curso on-line, de ambos os níveis (1 e 2), terão aula aos sábados, das 9h às 13h ou das 14h às 18h.

Como se inscrever

O candidato deve acessar o site da Fadesp e preencher alguns dados, como: nome, documento de identificação, endereço, telefone, entre outros. As inscrições vão até o dia 20 de março.

Quanto custa o curso?

O valor total do curso é de R$ 350, por cada nível, e deve ser pago em taxa única mediante boleto gerado no ato de inscrição ou acessado no portal de inscritos.

Caso o aluno desista de prosseguir o curso antes do início das aulas, depois do pagamento realizado, terá direito de aproveitar integralmente a quantia paga para um próximo período do mesmo curso ou receber o equivalente a 70% do pagamento (R$ 245).

Uma vez que a desistência seja feita após o início das aulas, o inscrito não terá direito ao ressarcimento do valor investido.

Por fim, se a coordenação do curso decidir cancelar a continuidade dele, os alunos serão ressarcidos no valor integral investido.

Sobre o curso

O CLA tem como critérios de avaliação a frequência de participação de pelo menos 75% das aulas e a participação nas atividades avaliativas, como testes e trabalhos propostos pelo professoro. Cada nível do curso tem a carga horária total de 60 horas, sendo essas horas divididas em um encontro de 4h por semana ou dois encontros de 2h.

O curso tem como base o livro Schritte International NEU, níveis 1,2,3,4,5 e 6, que pode ser comprado nas livrarias da UFPA, Campus Guamá, ou na livraria SBS (Avenida Conselheiro Furtado, Belém/PA). O material didático não está incluso na taxa de inscrição do CLA.