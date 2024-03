Senai inscreve até quinta-feira (7) para cursos exclusivos para mulheres no Pará

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Pará) está com inscrições gratuitas e online, até quinta-feira (7), para 15 cursos com turmas exclusivas para o público feminino. O evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na próxima sexta-feira (8), disponibiliza mais de 500 vagas distribuídas em 11 unidades da entidade.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.senaipa.org.br e as vagas são limitadas. Há cursos para os municípios de Belém, Barcarena, Castanhal, Bragança, Paragominas, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá e Santarém.

Há também oportunidades para cursos online, por meio da Escola Digital do Senai. A idade mínima para se inscrever nos cursos é de 18 anos. No ato da inscrição, o aluno deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e informar um número de telefone e um e-mail válido.

As aulas iniciam já na sexta-feira, 8 de março. “Com essa oferta de cursos, o Programa Senai de Ações Inclusivas, no pilar Gênero, quer promover condições de equidade que respeitem a diversidade inerente a todas as pessoas, visando à inclusão na educação profissional e a ampliação do acesso ao mercado de trabalho”, afirmou o diz o gerente executivo de Educação Profissional do Senai Pará, Davis Siqueira.

Siqueira acrescentou que a intenção é contribuir “para o aumento de oferta de vagas em cursos de diferentes áreas tecnológicas para as mulheres, transformando vidas para uma indústria mais avançada".