Incêndio no Aurá faz Belém amanhecer coberta de fumaça neste sábado (17)

Vários pontos de Belém amanheceram com uma fumaça intensa se deslocando no ar neste sábado (17), assustando moradores de alguns bairros que chegaram a suspeitar de incêndio nas redondezas, entretanto, o fogo que deu origem ao fumaceiro veio do bairro do Aurá, em Ananindeua. Desde sexta-feira, 16, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) combatem um incêndio na sede do lixão do Aurá, que só foi controlado na madrugada deste sábado.

Nas redes sociais, registros do fenômeno mostraram a fumaça se espalhando pelos bairros do Marco, São Brás, Canudos, Nazaré e Fátima. Algumas pessoas chegam a suspeitar que, de fato, o vapor era consequência da queima de lixo no Aurá, já que o fenômeno aconteceu de forma muito semelhante ainda em agosto deste ano.

Por outro lado, devido à intensidade da fumaça em alguns pontos, algumas pessoas chegaram a cogitar que o incêndio fosse ainda mais perto. Uma publicação feita pelo fundador do Instituto Idade Mídia, Ângelo Tupinambá, sugeriu que a fumaça fosse fruto de um incêndio nas matas próximas ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Na legenda, ele afirma que ainda não conseguiu "identificar o foco desse possível incêndio criminoso".

Em nota, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio da Gerência da Região Administrativa de Belém (GRB), responsável pela gestão da Unidade de Conservação (UC), informou que não há registro de foco de incêndio na área de mata do Parque.

Apesar de o CBM confirmar a ocorrência do fogo na área do lixão do Aurá, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) comunicou que não recebeu nenhuma denúncia sobre ato de queimada ilegal de lixo no local: "Os técnicos do Departamento de Controle Ambiental irão até o local para averiguar a situação e avaliar se há a prática de crime ambiental na área", diz o texto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais fogo no lixão do Aurá neste sábado. Leia, na íntegra, a nota do CBM explicando a situação:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenaria Estadual de Defesa Civil informam que as guarnições de serviço da corporação foram acionadas nesta sexta-feira (16) para atuarem em um incêndio na sede do lixão do Aurá. As equipes fizeram revezamento e permaneceram no combate às chamas até a madrugada deste sábado (17). Não houve registro de incêndio no local na manhã de hoje".

