Incêndio atinge conveniência ao lado do Mercado Municipal de Mosqueiro

Na manhã deste domingo (30), por volta das 6h, um incêndio atingiu uma conveniência localizada ao lado do Mercado Municipal de Mosqueiro, distrito de Belém. A informação foi confirmada pelo subtenente Ximendes, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP). O local ainda não passou por perícia, entretanto, os bombeiros acreditam que a causa do incidente tenha sido um curto-circuito. As chamas foram controladas uma hora e meia depois.

Curiosos que passavam próximos ao local registraram o momento do incêndio. A cena foi compartilhada nas redes sociais.

Segundo o subtenente Ximendes, a dona do estabelecimento não solicitou que fosse feita a perícia no local, porém a fiação elétrica da conveniência “aparentemente estava bastante antiga, o que pode ter provocado o incêndio”. O comércio possui cerca de três metros de largura e 12 de comprimento, onde é vendido, entre outros produtos, bebidas em geral. De acordo com os bombeiros, não houve perdas materiais.

“Nós conseguimos chegar a tempo e contornar a situação. Precisamos retirar um freezer e duas geladeiras de dentro do estabelecimento. As chamas chegaram a atingir as telhas brasilit da conveniência. Com uma comando da viatura de incêndio pudemos apagar o fogo. Tudo foi resolvido por volta das 7h30”, disse o subtenente Ximendes.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso às assessorias de comunicação do CBMP e da Polícia Militar do Pará (PMPA).