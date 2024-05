Veja onde ficam os pontos de apoio para motorhome na Grande Belém

Em plena Amazônia, e às vésperas da Conferência da Organizações das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas (COP-30), agendada para novembro de 2025, Belém do Pará costuma ser bem procurada por visitantes, inclusive, quem viaja longas distâncias em um motorhome, veículo adaptado para abrigar uma casa. Os viajantes dessa desas casas sobre rodas contam com pontos de apoio durante a permanência na capital do Pará.

No Pará, cresce a quantidade de pessoas que adotam o motorhome para viagens, como a família do professor Henry e Sara Pípolos, moradores de Ananindeua, na Grande Belém. Como o fluxo de turistas para a cidade deverá aumentar até a realizaççao da COP-30, esses pontos de apoio acabam sendo ainda mais oportunos e estratégicos para o bem-estar de quem segue viagem em um motorhome. A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levantou alguns pontos para atendimento a esse público específico.



Confira pontos de apoio para Veículo Recreativo (RV)/ motorhome na Grande Belém:

1. Espaço Náutico Marine Club

Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém

2. Posto Pará Vip

Rod. BR 316 Km 08, S/N - Águas Brancas, Ananindeua

3. Hotel Fazenda Paraíso

Av. Beira-Mar, S/n - Praia do Paraíso, Ilha de Mosqueiro, Belém

4. Praça Feira Artesanato Paracuri

R. Siqueira Mendes X Tv. Pimenta Bueno, Orla de Icoaraci, Belém

5. Posto Rede Marajó

BR-316, 25 - Benevides, Grande Belém

6. Parque dos Igarapés

Travessa WE12, 1000 Conjunto Satélite - Coqueiro, Belém

Mais informações sobre o assunto podem ser acessadas no aplicativo/site: Ma Camp