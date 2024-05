Carreata de Santo Antônio de Lisboa percorre as ruas de Belém neste domingo (19)

Na manhã deste domingo (19), a carreata de Santo Antônio percorreu as ruas de Belém, conduzindo a imagem do santo e levando centenas de devotos e fiéis. A tradição é realizada todos os anos pela Paróquia de Santo Antonio de Lisboa, com o objetivo de convidar os paroquianos e o público em geral para a grande festividade religiosa e cultural que acontecerá no período de 1 a 13 de junho.

O cortejo passa por 3 bairros de Belém e fez parada em pelo menos cinco paróquias da capital paraense, convidando para a festividade deste ano.

Para o economista Ronaldo Melo, a celebração já é uma tradição. O devoto participa todos os anos da carreata e diz que esse evento também é uma oportunidade para agradecer. “É uma alegria muito grande. É um momento de muita fé e devoção. E, claro, gratidão a Santo Antônio de Lisboa”, disse.

O objetivo principal do evento é convidar o público para a grande festividade religiosa e cultural que acontecerá no período de 1 a 13 de junho. Com o tema “Construir a civilização do amor e a cultura da solidariedade”, a festividade de Santo Antônio de Lisboa de 2024, vai ter uma programação extensa, com vários artistas locais. A lista das atrações e os dias da festividade serão divulgadas na próxima semana.