Abaetetuba: incêndio ocorre perto de UPA e assusta moradores, nesta quinta (27)

Moradores do município de Abaetetuba, na região nordeste do Pará, tiveram um grande susto na manhã desta quinta-feira (27), quando chamas e fumaça preta foram identificadas em uma área perto do prédio de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Imagens do incêndio circularam pelas redes sociais e levaram preocupação para os usuários dos serviços e às famílias em geral, de vez que a fumaça era vista bem próximo do local de atendimento da população.

No entanto, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará que chegou a enviar uma guarnição ao local do incêndio, esclareceu que a situação não foi verificada na UPA.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que "o incêndio começou após dois homens, que capinavam um terreno, usarem fogo para espantar insetos, e as chamas acidentalmente atingirem o mato seco. Ninguém ficou ferido", repassou a corporação.