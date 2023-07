Incêndio deixa casa de madeira destruída no último domingo, em Mosqueiro

Um incêndio ainda sem causas definidas destruiu totalmente um pequeno imóvel de madeira na tarde do último domingo (16), na rua Uruana, na localidade da Baía do Sol, no distrito de Mosqueiro, Região Metropolitana de Belém (RMB). O primeiro sargento bombeiro, Luiz Rosário, que atendeu a ocorrência, relatou que houve perda total da casa em madeira de apenas dois cômodos e um banheiro. No momento do acidente, não havia ninguém na casa, conforme apontou as primeiras informações do local.

Ainda segundo os bombeiros, não foi possível, até o momento, identificar o que causou o fogo. De acordo com relatos dos moradores, passado aos bombeiros, a casa que foi consumida pelas chamas pertence a uma mulher idosa. Lá morava o irmão da mulher, que também não estava no local. "Os vizinhos disseram que este senhor é catador de latinhas e que morava sozinho na casa consumida pelo fogo", disse o sargento Rosário.

O Corpo de Bombeiros de Mosqueiro esteve no local. Seis bombeiros acompanharam a operação para conter o incêndio. Um relatório foi gerado pela Corporação Militar e está à disposição da família que teve o imóvel atingido pelo incêndio. "Eles podem requerer o cheque moradia e nosso relatório está à disposição deles para ajudar no processo", informou o militar bombeiro.

A agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, se solidarizou com a família e disse que a Prefeitura de Belém, por meio da Agência, vai colaborar com a reconstrução do imóvel. A Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém deve ir ao local ainda nesta segunda-feira (17) para fazer uma vistoria técnica.