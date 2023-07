Incêndio causado por homem expulso de bar deixa 11 mortos e quatro feridos no México

Um incêndio criminoso causado por um homem expulso de um bar deixou onze pessoas mortas e outras quatro feridas na madrugada deste sábado (22), em um estabelecimento de San Luis Río Colorado, no norte do Estado de Sonora, que faz fronteira com os EUA.

Segundo o Ministério Público, o suspeito atirou um objeto com o fogo contra o bar - supostamente um coquetel molotov -, após ter sido expulso do espaço por desrespeitar as mulheres presentes.

"As investigações estão em andamento para esclarecer os fatos e estabelecer as responsabilidades correspondentes", acrescentou o órgão público, que trabalha para identificar o criminoso.

Dentre as vítimas estão sete homens e quatro mulheres, além dos feridos, que estão sendo identificados aos poucos no hospital.