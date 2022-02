Em estado grave, músico tem 60% do corpo queimado após incêndio em resort de luxo de SP

A irmã de um dos feridos pelo incêndio ocorrido na noite da última segunda-feira (21), no Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP), contou que o estado dele “é gravíssimo”. Antone Roberto Camargo, de 43 anos, tecladista da banda que se apresentava no espaço reservado para shows e eventos, teve 60% do corpo queimado, com queimaduras de 2º e 3º graus, que atingiram os membros superiores. “Estamos angustiados com toda essa situação e a única coisa que podemos fazer é correr para que ele tenha o suporte médico necessário", declarou a irmã Cíntia de Fátima Camargo. As informações são do G1 de Itapetininga e Região.

VEJA MAIS

Por conta da gravidade dos ferimentos, Antone foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento de Tatuí para um hospital particular de Sorocaba nesta terça-feira (22). Ele faz parte da "Banda Arquivo" há mais de 10 anos. Além do tecladista, um homem de 49 anos que é cantor e baixista do grupo musicial também teve ferimentos graves e foi transferido pelo convênio da UPA de Tatuí para um hospital particular de São Paulo.

Antone Camargo está em estado grave (Reprodução / Instagram) Antone Camargo está em estado grave(Reprodução / Instagram)

Investigação

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que artefatos pirotécnicos tenham causado o incêndio, mas o espaço vai passar por perícia técnica e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cesário Lange. O laudo da perícia vai ajudar a polícia a identificar se o incêndio foi criminoso ou não, e deve sair em 30 dias. A Polícia Civil também já oficiou a Prefeitura para saber se o local estava com as documentações em dia.

A ocorrência foi registrada por volta das 23 horas de segunda. Segundo as primeiras informações, as chamas se espalharam rapidamente pelo local devido ao material que revestia as paredes e o teto do prédio. Vinte pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde com queimaduras e por terem inalado grande quantidade de fumaça. Os pacientes são funcionários do hotel e integrantes da banda que se apresentava. Não há hóspedes entre os feridos.