Espaço de eventos de resort de luxo pega fogo em São Paulo; 5 pessoas estão em estado grave

Vinte pessoas ficaram feridas, sendo cinco delas em estado grave, após um incêndio, que ocorreu por volta das 23h dessa segunda-feira (21/2), em um resort de luxo de São Paulo. De acordo com as primeiras informações, o fogo pode ter sido iniciado pelo uso de fogos de artifício no espaço fechado para shows e eventos do resort. As informações são do G1 de Itapetininga e Região.

O incêndio foi registrado no espaço de shows e eventos no Mavsa Resort, localizado na Avenida 3 de maio, em Cesário Lange, no interior de São Paulo.

Os bombeiros resgataram 11 pessoas que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí. Outras duas vítimas foram levadas ao pronto-socorro local e três ao Hospital Municipal de Cesário Lange.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.