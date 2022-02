Incêndio de sábado no bairro do Marco atingiu oito casas, constatou vistoria técnica

O incêndio ocorrido no último sábado (19), na passagem São Marcos, no bairro do Marco, deixou três casas atingidas, segundo as informações prelimirares. Após a vistoria técnica realizada na manhã desta segunda-feira (21), a equipe do setor de engenharia da Comissão de Defesa Civil de Belém, constatou que outras casas foram atingidas pelo fogo, subindo para oito o número de famílias impactadas. O imóvel onde o fogo começou era alugado e, por isso, apenas hoje com a presença do proprietário foi possível realizar a vistoria no local.

De acordo com o site Agência Belém, dos oito imóveis envolvidos no incêndio, apenas um foi totalmente destruído. Outro teve telhado e paredes de madeira parcialmente atingidas. O terceiro está com rachaduras e fissuras na parede, além de problemas elétricos. Dois imóveis apresentam trincas nas paredes e esquadrias; além destes, dois estão com vidros trincados em razão da ação do fogo e um teve o telhado atingido.

Atendimento às famílias atingidas

No último sábado (19), após o Corpo de Bombeiros liberar a área, a equipe técnica da Defesa Civil Municipal esteve na passagem São Marcos e iniciou o atendimento às famílias impactadas pelo incêndio. De acordo com informações da Prefeitura de Belém, o fogo foi controlado pelos Bombeiros que inicialmente identificou três residências atingidas pelas chamas e interditou os imóveis.

Acredita-se que o imóvel onde o incêndio iniciou teria sido destruído por conta das chamas de uma vela, que se alastrou. Oito pessoas moravam no local e agora a família está desalojada, contando com a solidariedade de vizinhos. Outras duas famílias precisaram deixar seus imóveis, após orientação do Corpo de Bombeiros.

Em Belém, cabe a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) faz a assistência social e a Defesa Civil de Belém realiza a vistoria técnica em imóveis, porém não executa obras nem concede benefícios.

(Com informações do site Agência Belém)