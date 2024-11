imprudência de motoristas resulta em acidentes em belém

Belém registrou, no domingo (3), três acidentes de trânsito. Dois deles com mortes. O primeiro ocorreu por volta das 19 horas, no km 12 da avenida Augusto Montenegro, no bairro Águas Claras. Um homem morreu. Outro acidente ocorreu na movimentada esquina da rua dos Tamoios com a travessa Honório José dos Santos, no bairro do Jurunas, em Belém. O caso ocorreu por volta das 22h30 e deixou dois ocupantes da moto feridos. Entre janeiro a agosto do ano passado, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) contabilizou registrados 3.541 sinistros de trânsito, resultando em 2.347 feridos e 60 mortes.

O terceiro também terminou em morte, às 23h30. Foi no canal da Pirajá, na esquina com a rua Antônio Everdosa. Um motociclista morreu. Na manhã desta segunda-feira (4), a reportagem esteve no cruzamento da rua dos Tamoios com a travessa Honório José dos Santos. Trafegar nessa área requer, de fato, muita atenção dos condutores e, também, de motociclistas, ciclistas e pedestres.

O artesão Rubens Janis, 63 anos, disse que muitos acidentes são registrados nesse cruzamento. “Já perdi as contas”, contou. A maioria ocorre à noite. Mas também há acidentes por volta das 13 horas. “Tem muita imprudência”, afirmou. Segundo ele, o motorista que trafega pela Honório José dos Santos não para no cruzamento. “Essa parada é obrigatória. Eles não param e passam direto também. Parece que tiraram carteira de habilitação pelos Correios”, afirmou.

VEJA MAIS:

Rubens disse que é muito cuidadoso ao andar de bicicleta. “Estou com 63 anos e sou muito ‘cabreiro’. Eu vou de bicicleta para o comércio e também para vender meu artesanato. Ando que só de bicicleta”, contou. O artesão afirmou que o filho dele também anda muito de bicicleta. Rubens costuma dizer que as pessoas devem respeitar as leis de trânsito. “Sempre expliquei para o meu filho: anda no teu direito que dificilmente vai acontecer um acidente”, afirmou.

O artesão Rubens Janis, 63 anos, disse que muitos acidentes são registrados nesse cruzamento. “Já perdi as contas”, afirmou (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O motorista de aplicativo Paulo Guimarães, 32 anos, observou que houve a pavimentação das ruas do bairro do Jurunas. Mas, segundo ele, a sinalização demora para ser feita. “E acaba que, muitas vezes, o motorista não conhece as vias preferenciais e, por isso, acontecem os acidentes com bastante frequência”, disse. “Acho que a primeira medida seria fazer logo, em seguida ao recapeamento, a pintura e a sinalização das vias, identificando as preferenciais. E, talvez, pensar em quais cruzamentos seriam necessários um semáforo daqueles de alerta para evitar esses acidentes”, afirmou. Ele disse que, por ser morador do bairro, conhece bem as preferenciais. “Mas ainda assim, mesmo sabendo, sempre tenho aquele cuidado de parar no cruzamento, mesmo estando na sua preferencial, e verificar se dá para você seguir. Ou seja, adotando esses cuidados necessários para não passar pelos transtornos de um acidente”, afirmou.

Atuação da Semob

Sobre os dados dos meses de setembro a dezembro de 2023 e de janeiro a outubro de 2024, a autarquia comunicou que ainda está consolidando os números, junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA). No entanto, a Semob disse por meio de nota que “mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas diárias na cidade, incluindo as vias em questão, além de blitz com o apoio do guincho e da fiscalização eletrônica, com radares e câmeras de videomonitoramento, para coibir infrações de trânsito e garantir a segurança viária”, informou.

Além disso, a Semob ressaltou também realiza “ações de educação para o trânsito com o intuito de diminuir a ocorrência de sinistros, envolvendo ciclistas e a todos os envolvidos no trânsito: ciclista, pedestre, motociclista e condutores em geral, bem como, direcionadas aos estudantes de escolas da rede pública e privada”. Essas ações educativas estão sendo intensificadas.

A Superintendência orienta que o condutor siga as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), lei que regula o trânsito e é conhecida por quem é habilitado. Dirigindo com mais atenção e seguindo as leis de trânsito, evita-se imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito.