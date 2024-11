Motociclista morre em acidente de trânsito no bairro da Pedreira, em Belém

Um motociclista ainda não identificado morreu após se envolver em um acidente de trânsito no bairro da Pedreira, em Belém. O caso ocorreu na noite de domingo (3/11) quando, segundo testemunhas, a vítima teria caído do veículo ao atravessar a ponte do Canal da travessa Pirajás, na esquina com a rua Antônio Everdosa.

O acidente ocorreu por volta de 23h30. Conforme testemunhas, a vítima se desequilibrou ao passar pela ponte, que tem uma leve inclinação, ficando alguns centímetros mais alta do que o restante da pista. O motociclista foi arremessado da moto e parou a cerca de 30 metros de distância de onde o desequilíbrio ocorreu. Não há informações sobre a velocidade que o motorista estava e os demais detalhes serão apurados nas investigações sobre o acidente.

Moradores da via ainda tentaram socorrer o motociclista, mas ele teve uma grave lesão na região da cabeça e não resistiu aos ferimentos. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada pelas pessoas da área e constatou o óbito da vítima ainda no local. Foi realizado o isolamento da área, até a chegada da Polícia Científica, que fez a perícia no corpo e a remoção. Moradores da área informaram que alguns acidentes costumam ocorrer no local devido os condutores não saberem sobre a diferença de altura entre a ponte e a pista.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.