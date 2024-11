Criança morre atropelada e motorista é espancado pela população na PA-370, em Santarém

Uma criança identificada como Guilherme Tapajós dos Santos, de 12 anos, morreu após ser atropelada na PA-370, na comunidade Cristo Rei, em Santarém, Oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de domingo (3/11), quando o condutor estaria trafegando em ‘zig-zag’ com o veículo na pista e atingiu o menino, que caminhava no acostamento. Após o acidente, o condutor foi espancado por moradores e, depois, preso pela Polícia Militar. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio no trânsito.

A comunidade onde o caso ocorreu fica às margens da rodovia Santarém/Curuá-Una. Conforme as informações iniciais, as pessoas que presenciaram a situação ficaram revoltadas e alegaram que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. Os relatos serão apurados pela Polícia Civil. Após o atropelamento de Guilherme, o suspeito teria fugido do local e parou somente quando o carro, desgovernado, entrou em uma área de mata e colidiu com árvores. O condutor foi pego e espancado pelas pessoas que estavam no local.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e atuou para acalmar a população. Os militares encaminharam o condutor para o Pronto Socorro Municipal de Santarém. Após o homem receber cuidados médicos, foi conduzido para a 16ª Seccional da Polícia Civil. No local, o suspeito passou pelos procedimentos legais cabíveis.

O corpo de Guilherme foi periciado e removido pela Polícia Científica. O caso revoltou os moradores da comunidade que cobraram mais segurança viária para o trecho e também melhorias na pista e iluminação.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que a Seccional Urbana de Santarém apura as circunstâncias do homicídio no trânsito. "A vítima foi identificada com Guilherme Tapajós dos Santos, de 12 anos. O condutor foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas", diz o comunicado.