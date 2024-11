Pedestre morre atropelado na manhã deste sábado na avenida Senador Lemos

Um pedestre morreu atropelado na manhã deste sábado (2), na avenida Senador Lemos com a travessa Santa Catarina, no bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima, que não foi identificada até então, atravessava no local quando foi atingida por um veículo que passava no momento. O acidente ocorreu por volta das 12h. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop)

Uma guarnição da Polícia Militar foi deslocada até o local para isolar a área até a chegada da Polícia Científica. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível observar que, após o acidente, diversas pessoas se aglomeraram no local - que possui um grande fluxo de veículos a todo o instante.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a análise do cadáver e remover ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizadas as perícias para detalhar as causas da morte. Até o momento, não se tem informações sobre o responsável pelo acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil.

Augusto Montenegro

Também na manhã deste sábado (2), um acidente foi registrado na avenida Augusto Montenegro, na altura do km 10, de acordo com informações que circulam pelas redes sociais. Pelas imagens compartilhadas na internet, a vítima aparece caída no chão. No entanto, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do envolvido.