Grave acidente resulta em morte na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um acidente trágico registrado por volta das 19h deste domingo (3/11), no km 12 da avenida Augusto Montenegro, no bairro Águas Claras, em Belém, resultou na morte de um homem. A Polícia Científica confirmou o acionamento para remoção do corpo da vítima. Outras três pessoas teriam ficado feridas. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A ocorrência envolveu dois veículos: um carro preto e outro branco, que seria de transporte por aplicativo.

A Redação Integrada de O Liberal segue apurando o caso para obter mais detalhes e informações sobre o estado de saúde dos feridos.