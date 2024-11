Colisão entre carro e moto no Jurunas, em Belém, deixa duas pessoas feridas

Na noite deste domingo (3/11), um acidente de trânsito envolvendo um carro preto e uma motocicleta foi registrado na esquina da rua dos Tamoios com a travessa Honório José dos Santos, no bairro do Jurunas, em Belém. O caso ocorreu por volta das 22h30 e deixou dois ocupantes da moto feridos.

De acordo com testemunhas, a motocicleta, que transportava um rapaz e uma moça, teria avançado o sinal e acabou colidindo com o carro, que estava na via preferencial. Após o impacto, o veículo, que transportava quatro pessoas, acabou batendo em um poste, causando danos significativos à parte frontal do automóvel. Felizmente, ninguém no carro sofreu ferimentos, incluindo o motorista.

Imagens gravadas por câmera de celular mostram os dois ocupantes da motocicleta deitados no chão, enquanto moradores do bairro se mobilizam para prestar ajuda até a chegada do socorro. O vídeo mostra ainda a gravidade da colisão, com a frente do carro bastante danificada pelo impacto contra o poste.

A Redação Integrada de O Liberal segue acompanhando o caso e buscando mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.