Imagens mostram jovens fugindo da fiscalização em primeiras horas de lockdown; assista

Viralizou na internet imagens que mostram o momento em que jovens fogem da fiscalização, nas primeiras horas do decreto de lockdown, que passou a ter validade às 21h de ontem (15) em cinco municípios da Grande Belém. O descumprimento à medida severa de contenção à covid-19 pode resultar em multa de até R$ 50 mil a partir desta quarta-feira (17).

Mas, apesar do caráter meramente educativo das primeiras horas do decreto, parece que o medo de uma punição movimentou uma praça na travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira. Os vídeos que circulam nas redes socias mostram uma intensa correria nas ruas seguida de uma viatura da Polícia Militar que acompanha os "fugitivos".

