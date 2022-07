Imagem Peregrina visita Os Arautos do Evangelho, em São Paulo

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que é conduzida pelos devotos pelas ruas de Belém no segundo domingo de outubro, no Círio, está em São Paulo, em programação de visita à instituição Os Arautos do Evangelho. Uma comitiva paraense desembarcou com a imagem em solo paulista na noite de quinta-feira (30). E nesta sexta-feira (1º), transcorre o primeiro dia da visitação.

Os Arautos do Evangelho são uma Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, a primeira a ser erigida pela Santa Sé no terceiro milênio, em 2001. Está presente em 78 países.

Pela manhã, ocorreu a saída da Imagem Pergrina para visita à Casa Mãe, no Jardim São Bento. Agora à tarde, ocorreu o regresso para a Serra da Cantareira. Está agendada para este final de tarde, uma visita ao Thabor, Recepção da Imagem, celebração da Santa Missa e jantar de confraternização.

Para este sábado (2) à tarde, está prevista a saída da Imagem Peregrina e comitiva para a Cotia, seguida de visita na Contemplação Marial. No final da tarde, haverá a Recepção da Imagem, antes da Santa Missa.

O retorno da Imagem Peregrina para Belém se dará às 10 horas deste domingo (3). Integram a comitiva que acompanha a Imagem Peregrina em São Paulo o padre Francisco Assis Maria de Oliveira, reitor da Basílica Santuário e presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN); o diretor-coordenador da Diretoria da Festa, Antônio Salame, e os diretores Jorge Xerfan e Jorge Rezende Diretoria de Evangelização).