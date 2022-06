Círio 2022: órgãos de segurança e de saúde avaliam medidas para a retomada das procissões

Nesta terça-feira (28), diretores da Festa de Nazaré se reuniram com os órgãos de segurança e saúde. O encontro, realizado todos os anos, avaliou os procedimentos de segurança para o Círio 2022. A intenção é que haja um maior cuidado nas 13 procissões oficiais que fazem parte da festividade, bem como as programações ao longo de toda a quadra nazarena, principalmente porque a expectativa é reunir um público maior do que nas procissões de 2019, último ano em que elas foram realizadas presencialmente.

VEJA MAIS:

O encontro foi no Centro Integrado de Comando e Controle, com todo o conselho de segurança e saúde do estado. “A Diretoria da Festa de Nazaré apresentou todas as 13 procissões do Círio deste ano, incluindo a nova procissão, o traslado dos carros, com seus roteiros de percurso, horários, datas, e, a partir de agora, as instituições envolvidas farão seus planejamentos para executar essas procissões”, relatou o diretor de procissões, Antônio Sousa.

Ainda serão realizadas outras reuniões gerais e específicas com cada órgão até o Círio, no dia 9 de outubro.