Igor Normando comemora evento na cidade e garante programação cultural em Belém durante todo o ano

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou nesta sexta-feira (10/01) que, além das tradicionais festas e datas comemorativas, a cidade passará a contar com uma programação cultural contínua ao longo de todo o ano. A declaração foi feita durante o primeiro dia das celebrações dos 409 anos de Belém, quando o gestor destacou a realização da primeira ação cultural de sua gestão, organizada em menos de dez dias após sua posse.

Igor Normando comemorou o sucesso da festa de aniversário da cidade, que contou com atrações nacionais e regionais, destacando o esforço conjunto que possibilitou a realização do evento.

Segundo o prefeito, a realização da festa foi possível graças a uma parceria com o Ministério das Cidades e o Governo do Estado, além de uma força-tarefa que envolveu diversas instituições. “Nós assumimos no dia 1º, e hoje, em menos de dez dias a gente conseguiu fazer esse aniversário, trazendo uma ação nacional, várias ações regionais. Nós fizemos uma força-tarefa para garantir que tudo isso acontecesse com o Ministério das Cidades e com o Governo do Estado. Fizemos uma ampla parceria porque sozinho nós não iríamos conseguir fazer", afirmou.

Igor ressaltou que o evento simboliza o início de um novo tempo para a cidade. "E hoje fico feliz de ver tudo isso dando certo, conseguimos fazer uma festa que há muito tempo a nossa cidade não via", disse ele.

Além disso, o prefeito reforçou seu compromisso em revitalizar os eventos culturais de Belém e garantir que a cidade tenha uma programação cultural diversificada ao longo do ano, com ações culturais, artísticas e de entretenimento em todos os meses. "Agora, inspirar um novo tempo e fazer com que Belém tenha um calendário cultural, artístico, de janeiro a janeiro, e não apenas nas datas festivas", destacou.