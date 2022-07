Idoso viraliza ao ser flagrado dançando em Belém e tem história revelada na web: ‘Situação de rua’

O vídeo de um idoso dançando, descalço, apenas com um fone de ouvido, na Estação das Docas, em Belém, vem ganhando a web nos últimos dias. As imagens foram compartilhadas pelo internauta Jean Sigel no Instagram, no último dia 12 de junho, mas só agora viralizaram e já contam com mais de 300 mil visualizações só nessa rede social.

“Conheci esse senhor aqui nas docas de Belém, ator e diretor de teatro aposentado, que dança livre quando sente vontade. Simples e sem medo de julgamentos. Muitos relutam em compartilhar uma ideia pois sentem-se tolhidos ou julgados. Enquanto outros se expressam e se arriscam. E são nesses momentos que a poesia acontece”, escreveu o internauta no Instagram.

Veja

Ontem (5), o influencer Igor Bacelar, conhecido como Tuppiniqueen, usou o Twitter para dar mais detalhes sobre o homem, identificado como “Seu Mário”, que tem rendido memes nas redes sociais, com o seu vídeo sendo usado com várias trilhas sonoras diferentes. Apesar da alegria emanada por Seu Mário no vídeo de pouco mais de 20 segundos, a história revelada é comovente.

“Toda vez que eu vejo esse vídeo me dá um aperto no peito, que ao mesmo tempo é bom e é ruim. Para quem não conhece esse senhor, ele é o Seu Mário. Quem trabalha com teatro ou é artista de teatro aqui de Belém sabe quem ele é”, começou o influenciador digital, afirmando que já participou de uma oficina de rádio e teatro na Casa da Linguagem com o idoso, em 2008.

Ele prossegue, sugerindo que o homem vive em situação de rua e relembra um momento vivenciado com ele: “Seu Mário, naquela época, ainda não estava em situação de rua, mas também não tinha lar. Ele andava para cima e para baixo com uma sacola enorme. Um dia eu perguntei o porquê ele andava com essa sacola. [Ele disse que] porque dentro estavam todas as coisas dele e na casa onde ele dormia, ele tinha muito medo de sair e quando voltasse a dona ter jogado tudo fora”, continuou, no relato emocionante.

“Ele ama teatro, dança, palhaçaria. Tudo que envolva arte ele tá lá. Figurinha carimbada no Auto do Círio. Apesar de todos os problemas, é muito difícil ou quase impossível ver o seu Mário triste, ele sempre vai estar disposto (até demais) e se for para fazer teatro é o primeiro da fila”

“Enfim, esse é o seu Mário. Se virem ele por aí com o fone fazendo um bom caquiado ele não tá fugindo do vecna, talvez fugindo da realidade, mas sempre procurando a arte dele”, concluiu.

O relato já soma quase 1,5 curtidas no Twitter.