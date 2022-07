Pai e filho emocionam web ao levar cartaz a jogo: 'Que vença assim como estou vencendo a leucemia'

O pequeno Théo, de três anos, foi ao Maracanã (RJ) pela primeira vez no domingo (3) acompanhado do pai, Yago Deslandes, e emocionou os torcedores ao impulsionar o time do coração, Vasco da Gama, durante o empate com o Sport. No ombro do “papai”, o menino aparecia segurando um cartaz escrito: “Que hoje o Vascão vença, assim como eu estou vencendo a leucemia todos os dias”.

Em entrevista ao OLiberal.com, Yago contou que a ideia da plaquinha surgiu quando o filho - que faz tratamento para leucemia há um ano e meio - foi liberado pela equipe médica para frequentar o jogo, cerca de duas semanas atrás. Até então, o pai de garotinho queria escrever que o Vasco “assim como Théo, seguia invicto na luta (da doença)”, mas o time perdeu o penúltimo jogo contra o Novorizontino por 2 x 0.

Com a ajuda da esposa, Michelle - que é rubro-negra -, Yago reformulou a frase do cartaz, e assim, pai e filho levantaram mais uma vez a bandeira de uma causa tão importante, como a doação de sangue e medula óssea. O clique do momento viralizou na internet nos últimos dias.

“Levar meu filho ao estádio para assistir um jogo do Vasco foi a realização de um dos meus sonhos e do meu pai, que nos deixou em dezembro do ano passado. Não poderia ter sido mais especial. A vitória não veio em campo, mas a experiência foi inexplicável”, disse o pai de Théo, emocionado.

Théo ao lado do pai no jogo do Vasco, no Maracanã (Reprodução/ Arquivo pessoal)

‘Um verdadeiro guerreiro’

O sorriso de “orelha a orelha” de Yago é explicado pelo fato do filho, diagnosticado com apenas um ano e nove meses com leucemia, está começando a ter a rotina de “uma criança normal”, segundo o pai. Agora, aos três aninhos, ele pode ser liberado para fazer atividades externas.

Yago afirmou que Théo, mesmo bebê, correspondia ao tratamento como um verdadeiro guerreiro até mesmo nas fases mais difíceis. O diagnóstico de câncer teria vindo durante a pandemia da covid-19, em janeiro de 2021. Desde então, a família luta para que o menino se recupere bem.

A repercussão da foto veio como um “carinho de torcedores e todos os times do Brasil” e Yago afirma que está muito surpresa e feliz. “Jamais imaginei que isso poderia acontecer. É um grande presente da vida”, declarou.