Festival de Parintins: paraense deixa Boi Garantido e relata ameaças e terrorismo psicológico

A paraense ex-porta estandarte do Garantido, Daniela Tapajós, utilizou as suas redes sociais oficiais, nesta terça-feira (5), para anunciar a saída do posto e desabafou sobre ter sofrido machismo e pressão psicológica, principalmente, no último ano, em que desfilou no Festival de Folclórico de Parintins pela associação.

VEJA MAIS

Na publicação feita no Instagram, Danny escreveu que há dois anos estava sofrendo perseguições dentro do pavilhão totalmente “calada”, e que precisou ser muito forte para defender o “amado Boi Garantido” nas apresentações do mês de junho deste ano.

“Todo dia era um insulto, uma ameaça, um verdadeiro terrorismo psicológico. Fui para a arena com muita dor física e esgotamento mental, pensei em desistir inúmeras vezes. Queria sair gritando e ser liberta de toda injustiça que eu estava a viver, contudo, fiz uma promessa pra vocês galera VERMELHA E BRANCA, foi difícil, mas eu consegui! Calei todos que duvidaram e principalmente aqueles que me subestimaram! Estou aqui tratando de uma lesão onde precisou suportar durante as três noites, o que mostra o quanto fui resiliente em meio a este festival”, descreveu em desabafo.

Confira:

Indiretamente, a paraense também mencionou ter sido vítima de machismo dentro do grupo: “ (...) É uma grande demagogia você querer defender na arena histórias de mulheres e fazer MULHERES sofrerem por não agirem como outras”, continuou a escrever.

Ainda relatando sobre os momentos difíceis que enfrentou dentro do Garantido, Daniela acusa a Direção de Espetáculo de “destruírem, enganarem e mentirem sem o menor pudor”, mas não generalizou e nem citou nomes de quem teria a “machucado” psicologicamente.

“Deixo o item 05 Porta Estandarte do Boi Bumbá Garantido à disposição da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, pois eu e as pessoas que me amam não merecemos passar por tantas coisas que nenhuma pessoa deveria passar”, concluiu, parabenizando a vitória do boi rival, o Caprichoso, em especial as mulheres que fazem parte da equipe.

A Redação Integrada do O Liberal entrou em contato com Daniela Tapajós e com a assessoria do Boi Garantido, mas não obteve retorno.