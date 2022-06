Festival de Parintins 2022: Paraense é destaque no desfile do Garantido; vídeo

Na noite desta sexta-feira (24), o 55° Festival Folclórico de Parintins voltou após dois anos de pausa, por conta da pandemia de covid-19, e tem paraense como destaque nas apresentações. Natural de Santarém, oeste do Pará, Daniela Tapajos é porta-estandarte do Garantido.

O tema que o boi defendeu foi "Amazônia do Povo Vermelho". O Garantido busca valorizar o brado dos povos da floresta por um mundo melhor, destacando o processo de formação histórica e cultural, com foco na influência indígena e cabocla.

“Foi uma grande apresentação. Eu estou de alma lavada, a nossa galera está de alma lavada. O Garantido deixou a sua mensagem muito clara. A mensagem de que esse bioma, a Amazônia, é o maior bioma do planeta. E é o maior bioma que equilibra o planeta”, disse Antônio Andrade, presidente do boi Garantido.

O Garantido levantou a bandeira do empoderamento feminino levando, pela primeira vez, mulheres tuxauas para a arena do Bumbódromo. “Nós [os homens] devemos ser os primeiros a respeitar as mulheres”, completou Andrade.

As apresentações de Garantido e Caprichoso são no Bumbódromo, em Parintins, Amazonas, e ocorrem ainda neste sábado (25) e domingo (26).

Confira as fotos da apresentação do Garantido