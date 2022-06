'Pará Lanches' faz sucesso ao vender pizza com sabores exóticos de bife de fígado e cuscuz com ovo

Bife de fígado, pé de galinha, salgadinho de milho, cuscuz com ovo, feijão e capim-santo... São com esses os sabores exóticos - e muitas vezes inusitados - que a pizzaria "Pará Lanches" está chamando a atenção e despertando a curiosidade dos internautas.

O empreendimento - que leva o nome do Estado e pode até sugerir que seja "invenção de moda" de paraense - é carioca, mais precisamente do bairro Bangu, na Zona Oeste do Rio.

No cardápio, são oferecidos os sabores mais variados possíveis, agradando todos os paladares. Prometendo "a mais alta qualidade da região", o perfil está fazendo sucesso ao divulgar os produtos já semi-prontos. Confira:

Nos comentários, a maioria dos internautas demonstraram pouca "receptividade" com os produtos oferecidos pela pizzaria. "Rodízio de Chernobyl", brincou um usuário. "Eu acho que isso configura um crime de ódio", disse uma segunda.

Mas, também houve quem apoiasse a "inovação" dos sabores. "Diva que inspira", disse uma seguidora. "Inovando e quebrando tabu. Diva faz assim", escreveu uma outra.