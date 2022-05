Icoaraci vai ganhar terminal hidroviário capaz de receber cruzeiros nacionais e internacionais

O distrito de Icoaraci ganhará, em breve, um terminal hidroviário. A construção do novo equipamento público foi autorizada nesta segunda (2), pelo governador Helder Barbalho, e auxiliará na melhoria da mobilidade para Icoaraci e Outeiro e colocará Belém na rota dos grandes cruzeiros nacionais e internacionais. A previsão inicial é que as obras comecem ainda no primeiro semestre de 2022, após contratação da empresa vencedora da licitação.

"Queridos amigos de Icoaraci, quero anunciar que publicamos a licitação para a construção do terminal turístico, equipamento fundamental para que possamos estimular o turismo em Icoaraci, Outeiro e colocar Belém, definitivamente, na rota dos grandes cruzeiros", disse o chefe do executivo estadual.

Benefícios para o Marajó

O governador Helder Barbalho também assinou, na segunda, um pacotão de ações para São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Entre as medidas, estão equipar e estruturar o hospital municipal, e melhorias para o Porto do Açaí, com a assinatura de convênio para a reconstrução do Ginásio Esportivo João Paulo II. "Além disso, fizemos a assinatura da ordem de serviço para asfaltar ruas e ajudar a cidade em sua infraestrutura”, afirmou o governador.