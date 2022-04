Em Curralinho, Governo do Estado entrega novo terminal Hidroviário e distribui benefícios

O município de Curralinho recebeu, na segunda-feira (25), o chefe do executivo estadual, Helder Barbalho, para realizar diversas entregas, entre elas, a do novo terminal hidroviário da cidade, que agora possui conforto e acessibilidade para a população. Além dele, famílias em vulnerabilidade social receberam cheques do programa habitacional “Sua Casa”, jovens foram certificados após cursos de qualificação e uma ordem de serviço para pavimentação de vias foi assinada..

O novo Terminal Hidroviário vai beneficiar mais de 34 mil habitantes da região.Localizado às margens do rio Pará, o porto foi reconstruído e oferece acessibilidade, o que antes não era assegurado. O terminal hidroviário conta com espaço de embarque, carrinhos para transporte de bagagens, salas para órgãos oficiais, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, bebedouro, lanchonete, TV, guarda-volumes e guichês para vendas de passagens. É a primeira vez que o porto recebe obras de reconstrução.

O porto também ganhou estação de tratamento de esgoto, sinalização interna e novas instalações elétricas e hidrossanitárias. Já a obra naval contemplou instalação de rampa metálica articulada coberta e flutuante coberto para embarque e desembarque de passageiros, equipamentos que o antigo porto não oferecia aos usuários. O terminal está pronto para receber embarcações que fazem linhas na região, com destino para vários municípios marajoaras.

Para a habitação, foram entregues cheques do Programa “Sua Casa”. Agora, 290 famílias terão direito ao benefício que permite a reforma e ampliação de residências de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, um investimento que totalizou R$ 2,5 milhões.

Desde a criação em 2019 até o final de fevereiro de 2022, segundo a Companhia de Habitação do Pará (Cohab), o programa já chegou a 117 cidades paraenses em todas as regiões. O investimento total do "Sua Casa", com a liberação das duas etapas, somou mais de R$ 260 milhões. O recurso foi destinado para o melhorar mais 25 mil domicílios. A estimativa da Companhia é que o programa beneficiou mais de 125 mil pessoas ao longo dos anos.

Drenagem e pavimentação de ruas

Por meio do programa Asfalto Por Todo o Pará, o governador assinou a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de pavimentação de dois quilômetros de vias de Curralinho. Para garantir mais infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade para os moradores da cidade, serão executados serviços de drenagem superficial, terraplanagem, calçada e meio-fio nas vias da cidade.

Asfalto Por Todo o Pará - Com a finalidade de melhorar a infraestrutura dos municípios paraenses e garantir mais qualidade de vida para a população, o programa executado pela Sedop já beneficiou mais de 100 municípios nas 12 regiões de integração, viabilizando acessibilidade, segurança viária e mobilidade urbana.

Qualificação profissional

Mais um dia de certificação do Programa foi concluído. Desta vez, em Curralinho, 79 alunos dos cursos de mecânica de motocicleta, cabeleireiro, manutenção de celular e confeitaria básica foram qualificados. O evento ainda contou com 80 alunos que vão ingressar em novos cursos a partir desta semana.

"O programa tem 45 tipos de cursos para qualificar a mão de obra de jovens que queiram ter uma oportunidade de melhorar seu currículo, para que, a partir daí, trilharem o seu caminho e garantam a sua renda. Parabéns a todos os que foram certificados hoje e aos que estão iniciando o curso também", disse Helder Barbalho.

O Qualifica Pará é um programa de qualificação profissional que incentiva a inserção e reinserção no mundo do trabalho, em especial à população paraense de baixa escolaridade ou situação de vulnerabilidade social. O programa é fruto de um dos maiores investimentos em qualificação profissional já feitos pelo Estado. São aproximadamente R$ 60 milhões para a execução de 1.452 turmas, o que resultará em 30 mil pessoas qualificadas nos 144 municípios paraenses.

Apoio e segurança pública - Para finalizar o pacotão de obras e serviços em Curralinho, o governador entregou, ainda, lanchas. Para a segurança pública, a nova lancha tem 60 HP de potência, sirene, giroflex, estofados, coletes salva-vidas e kit de salvatagem náutico, tudo para potencializar as ações realizadas pelos órgãos de Segurança Pública e assim combater, com melhores equipamentos, a violência no local. A embarcação é a 25ª lancha entregue na atual gestão.

O Governador acrescentou ainda, que no domingo (24), a Base Integrada Fluvial ‘Antônio Lemos’ chegou ao município de Breves, para reforçar ainda mais as ações de Segurança Pública na região. “Nossa primeira base fluvial já está em Breves, totalmente estruturada e vai atender a toda região do Marajó. Uma base com toda a estrutura, que vai ter a presença fixa da Polícia Militar, Polícia Civil, com helicóptero, lancha blindada e agentes do corpo de bombeiros. Essa base vai ficar ali na área do distrito de Antônio Lemos, por onde passa toda embarcação que vem do Amazonas, do Amapá, de Santarém no rumo de Belém, para que possamos efetivamente estar mais próximo dos que circulam e vivem na região, e assim cuidar da segurança pública do Marajó”, concluiu Helder Barbalho.

As outras três lanchas foram para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que irão auxiliar o trabalho dos fiscais estaduais agropecuários que atuam nas ações de fiscalização realizadas pela Agência. Foram entregues uma lancha para a cidade de Curralinho, uma para o município de Portel e outra para Cametá, no Baixo Tocantins. Cada uma das três novas lanchas comporta seis pessoas e possui motor de 40HP de potência.

De acordo com o gerente regional da Adepará de Breves, José Wanderlei dos Santos Oliveira, as novas lanchas são fundamentais para a efetiva fiscalização e inspeção agropecuária nessa região do Marajó, chamada região de floresta, onde o transporte se dá especificamente por via marítima. A Adepará atua para garantir a segurança no consumo de produtos agropecuários, preservação do meio ambiente e a competitividade do agronegócio paraense. Os investimentos do Governo na Agência proporcionam melhor estrutura para chegar às propriedades mais distantes, atendendo a todos os produtores rurais e garantindo uma produção livre de pragas.