Hospital Veterinário de Belém altera temporariamente horário e fluxo de atendimento

A partir desta terça-feira (22), o Hospital Veterinário Dr. Vahia passa atender em novo horário. O procedimento de triagem dos animais ocorrerá no horário de 7h30 às 12h e só estão sendo permitidos entrar na unidade casos emergência, que envolvam risco de morte, de acordo com a classificação mundial de riscos. Já consultas e exames seguem sendo realizados mediante agendamento prévio pelo número: (91) 98568-2822. A medida tem caráter temporário e é uma forma de preservar a saúde de animais que não estão agravados.

De acordo com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), a alteração temporária no horário de atendimento hospital veterinário foi estabelecida para reorganizar fluxos internos nos procedimentos de assistência aos animais atendidos no espaço.

Hospital Veterinário Dr. Vahia

Horário temporário de atendimento: 7h30 às 12h

Agendamento de consultas e exames: (91) 98568-2822