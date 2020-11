Hospital Veterinário Dr. Vahia contabiliza mais de 1 mil atendimentos na primeira semana

Inaugurado há pouco mais de uma semana, o primeiro Hospital Público Veterinário da Amazônia, Hospital Veterinário Dr. Vahia (HV), voltado para atender diariamente cães e gatos de famílias de baixa renda de Belém, já contabilizou mais de 1.080 atendimentos humanizados incluindo consultas e procedimentos de urgência e emergência.

O Hospital veterinário tem como objetivo não apenas proteger a saúde animal, mas também a saúde humana, relata Márcia Alves, diretora do Hospital. “A saúde pública, o controle de zoonoses e a questão ambiental caminham juntas quando o assunto é saúde animal. Pois, cuidar dos animais afeta diretamente na qualidade de vida de cada cidadão. Com menos animais abandonados e mais animais recebendo o tratamento adequado, menos proliferação zoonoses na capital”.

Entre os serviços com agendamento prévio, são ofertadas consultas, exames de imagem (RX digital e ultrassonografia), laboratório de análises clínicas, cirurgia geral, ortopédica e oncológica, tratamento dentário básico e partos. Já na urgência, são atendidos animais em trabalho de parto, atropelamentos, envenenamento e trauma.

Cadastro para atendimento

Para os animais receberem atendimento, a pessoa deve realizar o cadastro no próprio hospital, localizado no bairro do Tapanã, próximo ao cemitério público, comprovando renda de até dois salários mínimos, levando RG, CPF, comprovante de residência nominal e do município de Belém.

As marcações de consultas devem ser agendadas previamente após o cadastro realizado, através dos números (91) 98568.4435 / (91) 98568.2822, no horário de funcionamento. Já para procedimentos de urgência e emergência, os tutores devem comparecer ao local com os animais.

Serviço

O funcionamento do Hospital é das 7h às 19h, de domingo a domingo, inclusive feriados.