Canil Gatil da Ufra passará por reestruturação, mas continuará em funcionamento

O Canil Gatil da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que atua na adoção responsável de animais, continuará funcionando, mas passará por uma reestruturação, informou nesta terça-feira (7) a instituição federal. Segundo a Ufra, as mudanças previstas buscam dar maior suporte ao Hospital Veterinário da Ufra, que não conta com o serviço de internação.

“O espaço continuará prestando apoio ao ensino, à pesquisa e a projetos de extensão, com a atuação dos profissionais e alunos da instituição”, diz a nota.

De acordo com a universidade, com a reestruturação, será instalado o setor de medicina veterinária do coletivo. O espaço será dividido em três áreas:

Área crítica: destinada ao isolamento dos animais que chegarem para atendimento no Hovet portando doenças infectocontagiosas; Área semicrítica: destinada aos animais que necessitem de acompanhamento mais específico por parte dos profissionais, constatado após atendimento no Hovet; Área não crítica: destinada à parte administrativa, abrangendo almoxarifado, gabinetes, sala de vivência para alunos que atuam no setor, entre outras.

A Ufra informou que, buscando evitar a contaminação de animais, o Consultório de Prevenção de Enfermidades Infecciosas e Parasitárias de Cães e Gatos (posto de vacinação), que encontra-se anexo ao Biotério, será transferido para outro local. “Os animais que estão no Canil Gatil permanecem para adoção e aqueles que não puderem ou não forem adotados ficarão sob os cuidados da Ufra”.

“O espaço, que foi criado exclusivamente para fins de pesquisa, ensino e extensão, não recebe animais abandonados. Quanto ao Projeto Carroceiro, a direção do Ispa informa que as atividades continuam sendo realizadas normalmente”, diz o texto.