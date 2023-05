Hospital Público da Mulher, em Belém, já está com quase 80% das obras concluídas

As obras do Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, localizado em Belém, já estão em fase de acabamento, com quase 80% do trabalho concluído. A unidade será referência na assistência e saúde da mulher na região metropolitana, e ofertará 120 leitos e atendimentos em diversas especialidades, além de exames de imagem e laboratorial.

A unidade ainda passará pela instalação das partes elétrica, eletrônica, hidrossanitárias, proteção contra incêndio, climatização, sonorização, antena, gases e dados, além de trabalhos de revestimento e pintura. O hospital também será equipado com aparelhos de ressonância, raio-X, mamografia, tomografia e eletrocardiograma.

Este é o primeiro hospital do Pará voltado exclusivamente para o público feminino e deve contribuir para desafogar a demanda de outras unidades, melhorando o fluxo de atendimento. O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré oferecerá serviços de urgência e emergência, consultórios, centro cirúrgico, laboratórios e nutrição.

“O Hospital da Mulher vem oferecer serviços com equipe multiprofissional para mulheres de todas as idades com atendimento de média e alta complexidade. Também terá atendimento especializado à mulher vítima de violência. São 12 andares com serviços especializados em ginecologia, mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia”, explica o secretário de Estado de Saúde Pública, Romulo Rodovalho.

As obras estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop), que conta com mais de 200 profissionais atuando na construção do hospital. O hospital fica na Avenida Gentil Bittencourt.