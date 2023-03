Obras do Hospital Público da Mulher já estão 70% concluídas

As obras do Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, localizado na avenida Gentil Bittencourt, em Belém, já estão 70% concluídas. A unidade hospitalar é a primeira do Pará a oferecer assistência à saúde feminina de maneira exclusiva. Na manhã desta terça-feira (28), a vice-governadora Hana Ghassan visitou as instalações do hospital, acompanhada da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; do secretário-adjunto de obras, Arnaldo Dopazo; do secretário de saúde, Rômulo Rodovalho; e da secretária da Mulher, Paula Gomes.

Executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o novo hospital público oferecerá completo atendimento, com urgência e emergência e serviços de alta complexidade. As obras foram iniciadas em junho do ano passado e seguem conforme o cronograma da Sedop, com previsão de entrega para este ano. O investimento ultrapassa os R$ 110 milhões.

A unidade será referência em cuidados especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, abrangendo urgência e emergência. Ao mesmo tempo, o hospital também prestará assistência às vítimas de violência sexual e doméstica, agilizando o acesso qualificado à Rede de Atenção à Mulher.

“Desde o início do governo, estamos implantando políticas públicas voltadas para a mulher no que diz respeito à questão da autonomia financeira, no combate e prevenção da violência e também na saúde feminina”, afirmou a vice-governadora.

Hana Ghassan exemplificou que o Estado do Pará possui alto índice de incidência de câncer de colo de útero. O hospital será um local onde haverá o diagnóstico e também o direcionamento do cuidado com a mulher. “Estamos muito felizes em ver que essa obra está avançando e uma grande expectativa para que o mais rápido possível possa ser entregue”, desejou.

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, reforçou a importância da política estadual voltada para as mulheres. “Olhar para a mulher, acolher e ter um hospital inteiramente voltado para fazer o diagnóstico, mas também todo o acompanhamento e tratamento das nossas mulheres paraenses, que sabemos tanto precisam”, reconheceu.

Cronograma

Segundo o Governo do Pará, a chegada do hospital ampliará o atendimento às demandas das mulheres, com a oferta de consultas e exames essenciais para a prevenção de doenças, enfatizou o adjunto de obras da Sedop, Arnaldo Dopazo.

“A obra se encontra em ritmo avançado dentro do cronograma com mais de 70% executado. Hoje, a estrutura predial está concluída nos 12 pavimentos, estamos na fase de instalações gerais do hospital. Em breve, o público feminino do Pará ganhará um hospital de referência. Esta unidade oferecerá serviços clínicos, de urgência e emergência, além de assistência social para o atendimento da mulher”, enfatizou o secretário.

Estrutura

O prédio terá 12 pavimentos – sendo um subsolo – distribuídos em uma área superior a 17 mil metros quadrados. Serão 100 leitos e 20 leitos de UTI, O hospital terá serviços de nutrição de urgência, emergência e de diagnóstico. Além de laboratório; centro cirúrgico e ambulatório de especialidades clínicas. O hospital terá também aparelhos de ressonância, raio-X, mamografia, tomografia e eletrocardiograma.