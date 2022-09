Candidato à reeleição, Helder Barbalho diz que vai entregar 11 hospitais no segundo mandato

O governador do Pará e candidato à reeleição Helder Barbalho, durante entrevista ao Grupo Liberal na manhã desta quinta-feira (29), destacou as principais propostas para o seu segundo mandato, caso seja eleito no pleito deste ano, cujo primeiro turno será neste domingo (2). O plano é entregar, nos próximos quatro anos, 11 novos hospitais que estão sendo construídos, entre eles o primeiro hospital público direcionado apenas ao público feminino, que, na opinião dele, vai desafogar o Ophir Loyola em relação aos casos de oncologia. Dessa forma, será possível fazer uma reforma e ampliação do hospital, que é referência no tratamento de câncer no Estado.

Outra entrega será do novo Pronto Socorro de Belém, depois de duas décadas, descentralizando, assim, os atendimentos do Pronto Socorro da 14 e do Guamá e garantindo o serviço de urgência e emergência na Região Metropolitana de Belém (RMB). "Iniciamos as obras no Hospital Regional de Tucuruí, estamos fazendo o Hospital Regional de Oriximiná e concluindo em Rio Maria e o da PA-279, que vai atender Xinguara, Ourilândia, São Félix do Xingu e outros. Também estamos concluindo o Materno-Infantil de Santarém, iniciamos o de Altamira para a região do Xingu e de Breves para o Marajó, e temos um projeto contratado para construir outro em Marabá", ressaltou.

Todos esses hospitais, segundo Helder Barbalho, são um conjunto de obras que permitirão o incremento da qualidade da saúde pública do Pará. A ideia central do governo é criar a descentralização do atendimento médico e hospitalar por meio dos Hospitais Regionais e das Policlínicas, que serão levadas às nove mesorregiões do Estado, possibilitando à população o atendimento em seu próprio município, sem precisar se deslocar para a RMB.