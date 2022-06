Governador Helder Barbalho cumpre agenda em Santarém e região

Nesta terça-feira (7) o Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, cumpriu agenda no município de Santarém. Na ocasião, o governo visitou as obras do Hospital Materno Infantil, ginásio Poliesportivo, Estádio Colosso do Tapajós, além de obras de pavimentação de ruas do Programa Asfalto por todo o Pará e o Centro de Convenções. O governador desembarcou no município 14h50.

Durante visita, o governador falou sobre as obras em andamento no município. "Temos buscado investir cada vez mais em Santarém, valorizando a região oeste do Pará e garantindo que o município, como cidade polo, possa ter seu planejamento e desenvolvimento com ofertas de serviços dado o crescimento populacional", destacou.

Helder enfatizou ainda que o Hospital Materno Infantil do município de Santarém vai contar com 162 leitos e deve ser entregue no final desse ano. O governador enfatizou que o hospital deve descentralizar o atendimento. "Não mais necessitando, por exemplo, que a gente tenha que encaminhar mães e recém-nascidos para a Santa Casa em Belém", explicou.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar falou da importância da parceria entre município e estado. “O governador tem sido muito presente em Santarém e um grande parceiro em obras estruturantes que estão transformando a cidade de Santarém”, destacou.

Sobre a construção do Hospital Materno Infantil, o prefeito afirmou que está na fase de conclusão.

Agenda na região

Após cumprir agenda em Santarém, o governo seguiu para o município de Trairão, nesta última cidade ele deve assinar o convênio para a construção do hospital Municipal.

Já na quarta-feira, o governo cumpre agenda no município de Novo Progresso, onde irá assinar convênios; entrega do programa habitacional ‘Sua Casa’, entre outros. Na sequência Helder vai encerrar a agenda no município de Jacareacanga