Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, ainda não foi desmontado

A movimentação de funcionários para troca de cilindros de oxigênio nesta quinta-feira (30), no Hospital de Campanha instalado no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco, levou muita gente e pensar que já se tratava da desmontagem da estrutura. No entanto, como esclareceu a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ainda não se configura esse processo de desativação.

A Sespa esclarece que "a estrutura do Hospital de Campanha só deve ser desmobilizada ao longo das próximas semanas e que na tarde dessa quinta-feira (30) a unidade passou por troca de cilindros de oxigênio, no qual o anterior foi substituído por um novo considerado proporcional ao atual número de pacientes atendimentos no espaço".

De acordo com informações do Governo do Estado, os serviços realizados no Hospital de Campanha de Belém serão transferidos para o Centro Especializado de Atendimento Covid-19. Esse centro vai funcionar no Hospital Santa Teresinha, na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré. A inauguração será neste sábado (2).

