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Homilia de padre Cláudio Pighin convida fiéis a confiar em Deus diante das dificuldades

Sacerdote afirmou que a Palavra de Deus convida as pessoas a enfrentarem o medo e manterem a esperança

Amanda Martins
fonte

Mensagem também abordou o valor da vida humana e a importância da escuta da Palavra de Deus (Igor Mota / O Liberal)

Como ocorre tradicionalmente aos domingos, o padre Cláudio Pighin presidiu no dia de hoje (21) a celebração religiosa realizada às 11h, no hall de entrada da sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Durante a homilia, baseada no Evangelho de Mateus 10, 26-33, o sacerdote convidou os fiéis a refletirem sobre a confiança em Deus diante das dificuldades da vida e sobre a importância de testemunhar a fé com coragem.

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Ao comentar a passagem bíblica, o padre destacou que a mensagem  apresenta Deus como alguém próximo das pessoas, especialmente nos momentos de sofrimento. Segundo ele, é comum encontrar pessoas abaladas por perdas familiares, decepções ou dificuldades que acabam provocando tristeza, desânimo e até a perda da esperança.

Nesse contexto, afirmou que a Palavra de Deus surge como um convite para superar o medo. "A Palavra de Deus nos diz para não temer tudo isso, porque Deus compartilha a vida de todas as pessoas. Qualquer coisa que aconteça, Ele está presente", disse.

Durante a reflexão, Cláudio Pighin ressaltou que a presença de Cristo amplia a forma como o ser humano enxerga a própria existência. Para ele, mesmo quando os desafios parecem grandes, a esperança oferecida pelo Evangelho é maior, pois aponta para uma perspectiva que vai além das dificuldades do cotidiano.

"O Mestre Jesus nos oferece perspectivas de vida bem mais amplas, que vão além do nosso cotidiano. Se os nossos problemas são grandes, maiores são as nossas esperanças de vida", afirmou.

O sacerdote também explicou que a missão de anunciar a Palavra começa pela escuta. Segundo ele, antes de transmitir a mensagem de Deus aos outros, é necessário dedicar tempo ao silêncio, à reflexão e ao acolhimento do que o Evangelho ensina.

Outro ponto abordado durante a homilia foi o valor da vida humana aos olhos de Deus. Fazendo referência à comparação utilizada por Jesus com os pequenos pássaros, presente no Evangelho de Mateus, o padre destacou que o valor das pessoas não está ligado ao poder, à grandeza ou à importância social, mas ao amor de Deus por cada ser humano.

"A nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. O Criador não se esquece de ninguém. Ele está sempre ao lado do ser humano e nunca contra", declarou.

Cláudio Pighin também falou sobre os momentos em que muitas pessoas sentem a ausência de Deus. Segundo ele, mesmo quando o silêncio parece prevalecer, isso não significa abandono, mas faz parte de um projeto maior que ultrapassa a compreensão humana.

Na parte final da homilia, o sacerdote convidou os fiéis a refletirem sobre o compromisso de viver a fé de forma pública, sem receio do julgamento das pessoas. Para ele, ser cristão exige coragem para testemunhar os próprios valores, mesmo diante das dificuldades.

"Dar testemunho de sermos cristãos significa ter coragem de manifestar perante os outros a nossa fé. O coração da pessoa vai para o alto quando Cristo é a sua opção de vida", disse.

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