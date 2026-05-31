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Celebração da Santíssima Trindade reforça a presença de Deus na vida dos fiéis

Durante celebração em Belém, padre Cláudio Pighin destacou que a fé em um Deus uno e trino fortalece a esperança, inspira a solidariedade e afasta o sentimento de abandono

Maycon Marte
fonte

Missa dominical destaca presença constante da trindade santa (O Liberal)

Na manhã deste domingo (31), a celebração da Solenidade da Santíssima Trindade reuniu fiéis na sede do jornal O Liberal, em Belém, com uma mensagem que, embora ancorada em um dos mistérios mais profundos da teologia cristã, revelou-se profundamente humana e cotidiana: a figura da trindade santa. Para o Padre Cláudio Pighin, celebrante da missa, o Deus em quem os cristãos creem não é uma figura distante ou abstrata, mas uma presença viva, amorosa e constante na vida de cada pessoa. O tema dessa celebração é a fé em um Deus uno e trino, ou seja, único em essência e triplo em pessoas.

Para o celebrante, compreender a Trindade é, antes de tudo, compreender que Deus não abandona a humanidade. "A lembrança, a vivência e a fé em um Deus uno e trino representam o reconhecimento de que Deus não abandona a humanidade, mas está sempre presente, amando-a", afirmou.

Nessa perspectiva, cada uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, representa uma forma distinta pela qual Deus se manifesta e se aproxima do ser humano. Não se trata, portanto, de uma doutrina fria, mas de uma dinâmica viva: a de um Deus que envia auxílio, que se faz presente na história e que encontra a humanidade onde ela está. É essa percepção, segundo o padre, que alimenta a esperança, não como sentimento vago, mas como certeza que sustenta diante das dificuldades.

As consequências dessa fé, contudo, não ficam restritas ao plano espiritual. Padre Pighin foi enfático ao relacionar a experiência do Deus trino com a responsabilidade de cada cristão no mundo. Quem internaliza a presença de um Deus amoroso e próximo é chamado a agir da mesma forma com os que estão ao seu redor. É nesse movimento, do mistério à prática, da contemplação à ação, que a sociedade pode, aos poucos, se transformar.

Esse ensinamento encontrou ressonância entre os fiéis presentes. Bruno Valente, católico praticante que frequenta a missa dominical com a família toda semana, resumiu com clareza o que a celebração representa para ele: "A mensagem central é que nunca estamos sozinhos, pois existe um Deus que é, ao mesmo tempo, três." Para Bruno, essa convicção não é apenas uma crença abstrata, mas uma força concreta que atravessa o cotidiano. "Ao exercermos nossa espiritualidade, temos muito clara a noção de que não estamos sozinhos no mundo, e isso nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida e superar diversos momentos", disse.

A celebração desta manhã mostrou que a Solenidade da Santíssima Trindade vai além de uma data no calendário litúrgico. Ela é um convite a redescobrir, no centro da fé cristã, uma verdade que tem tudo a dizer sobre o modo como se vive, como se enfrenta o sofrimento e como se constrói a relação com o outro. Um Deus que é comunhão em si mesmo, afinal, só pode ser encontrado plenamente na comunhão com os demais.

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