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Padre Cláudio Pighin convida fiéis à reflexão sobre o mistério da Santíssima Trindade

Em sua reflexão, o sacerdote analisa o significado de "nascer de novo" e convida a comunidade cristã a avaliar a proximidade com Deus diante dos interesses pessoais

O Liberal
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Neste domingo (31/05), é celebrada a Solenidade da Santíssima Trindade e aponta o imenso amor de Deus que envia Seu Filho para nos conceder a vida eterna (Ivan Duarte)

A Solenidade da Santíssima Trindade (João 3,16-18), da celebração eucarística deste domingo (31), apresenta o Evangelho com uma das passagens mais conhecidas da Bíblia: "Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna". O padre Cláudio Pighin, que celebra as Santas Missas dominicais na sede do Grupo Liberal, apresentou a profundidade necessária para que o cristão reflita as Palavras de Jesus, pontuando que é preciso “nascer de novo”.

“Na verdade, estamos acostumados a aceitar somente aquilo que está de acordo com as nossas ideias. Não estamos disponíveis a nos abrir ao novo. Temos facilidade em rejeitar aquilo que nos contraria. Por isso, não podemos ter medo de nascer de novo para nos deixar tomar conta pela presença de Deus. As Palavras de Jesus, que nos interpelam a amar, nos sacodem para uma vida nova, em que o ensaio da caridade e da misericórdia plasma fortes relacionamentos”, pontua o sacerdote.

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O evangelista João cita a palavra "mundo" em 78 passagens de seus escritos, contextualizando a dinâmica da relação entre a humanidade e a divindade. Diante disso, o ensinamento bíblico apresenta um convite para que as pessoas pratiquem o amor mútuo com base no modelo deixado por Cristo, estabelecendo uma identificação direta com Ele. Essa continuidade de atitudes e vivências pautadas no acolhimento mútuo é apontada pelo texto religioso como o caminho necessário para a construção de uma trajetória de vida em comunhão com Deus.

“O que significa isso? É a humanidade que se opõe a Jesus. Aliás, torna-se adversária porque não aceita a mensagem de Jesus que liberta, mas faz opção pelo príncipe do mundo, que é Satanás, que persegue a comunidade dos fiéis (ou dos cristãos de João), instalando poderes de injustiça e opressão através daqueles que estão obcecados pelo poder do mundo. Jesus é mais forte que o mundo. Ele é o nosso defensor, que nos defende de qualquer ameaça do mundo. Nisto consiste a missão do enviado do Pai”, explica.

A partir dessas palavras de Jesus, torna-se possível compreender o mistério da Santíssima Trindade, elemento apontado pelo evangelista João como a fonte e o destino do credo cristão. Os ensinamentos do apóstolo demonstram que a unidade estabelecida entre o Pai e o Filho funciona como a revelação direta do amor direcionado a toda a humanidade.

“Na medida em que percebemos este amor, gravitaremos no grande mistério de Deus. E quem nos ajudará a entrar nesta nova relação eterna é a ação do Espírito Santo. A partir desta experiência, os cristãos não podem aceitar outras experiências de divinização e por isso não se deixam atrair por nenhuma esperança terrena que não seja o nosso único Deus Uno et Trino. Ele é muito próximo da gente, diferentemente dos poderes que existem entre nós. Pergunta-te agora: ‘percebes a proximidade do nosso Deus, amor, ou estás demais concentrado nos teus interesses pessoais? O que te diz este texto sobre Jesus? O nosso Deus Uno et Trino mostra toda a sua dinamicidade para nos dar vida. Você se deixa envolver nisso?’”, diz o padre Cláudio Pighin.

O sacerdote celebra a Santa Missa aos domingos, sempre às 11h. Às terças-feiras, às 15h, é realizada a Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo padre Wiremberg José. Ambas as cerimônias ocorrrem na sede desse grupo empresarial ( avenida Romulo Maiorana, 2473, na esquina com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, perto do Bosque Rodrigues Alves), e são abertas ao público.

 

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